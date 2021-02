Policial militar mata travesti com tiro no peito e destrói portão de motel ao fugir; Veja o vídeo

Uma travesti de 25 anos foi morta com um tiro no peito em um motel no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus, na madrugada de sábado (13). Segundo a polícia, um policial militar é suspeito de cometer o crime. Ele fugiu do local e é considerado foragido pela polícia.





De acordo com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o suspeito e a vítima entraram no motel durante a noite. A suspeita da polícia é que eles tiveram algum desentendimento e o policial atirou contra a vítima.





A polícia informou que a travesti foi atingida por um tiro no peito, não resistiu e morreu no local. Após cometer o crime, o policial militar entrou no carro e tentou sair do motel, mas a atendente não quis abrir a porta.





Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que o suspeito fugiu do local.





“As imagens mostram que a atendente não quis abrir o portão para ele. Ele dá uma ré no carro, depois vai para cima do portão, derruba e foge do local. A motivação não sabemos ainda”, disse um investigador da DEHS que preferiu não se identificar.





O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). O caso é investigado pela DEHS para chegar até o suspeito e descobrir o que motivou o crime.

Vídeo mostra suposto PM fugindo após morte de travesti em motel de Manaus pic.twitter.com/ww7RFDbXd3 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) February 13, 2021