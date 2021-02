Por vaga na Sul-Americana, elenco do Ceará receberá premiação milionária; veja valores

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba, no último sábado (20), o Ceará sacramentou matematicamente a vaga para a Copa Sul-Americana, assim coroando uma temporada histórica para o clube. O feito realizado no Campeonato Brasileiro rendeu premiação milionária ao elenco alvinegro.





A Coluna apurou, com exclusividade, que é de R$ 2,5 milhões o valor de premiação destinado ao grupo de jogadores e também comissão técnica.





A quantia, paga pela diretoria alvinegra, já havia sido estipulada desde o início da competição.





Ao longo de toda a temporada, tanto na Copa do Brasil como no Brasileirão, houve ainda o pagamento de outras premiações, os "bichos", que viralizaram nas redes sociais com os vídeos do próprio clube.





A premiação é justa pelo feito alcançado pelo Vovô na Série A, e acaba recompensando o grupo que conseguiu alcançar importantes objetivos na temporada.





(Diário do Nordeste)

Foto: Israel Simonton/Cearasc