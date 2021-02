Coreaú é a primeira cidade cearense a decretar ‘lockdown’ preventivo contra a segunda onda da Covid-19

Preocupado com a onda crescente de novos casos de Covid-19 em Coreaú e nas cidades vizinhas, o prefeito Edésio Sitônio assinou o Decreto n° 07/2021 que dispõe sobre isolamento social rígido e estabelece medidas preventivas para evitar a disseminação do coronavírus no município.





Segundo o vereador e ex-prefeito de Coreaú, Chico Antônio Cristino, se a população não se unir e não respeitar o decreto prefeitural, corre-se o risco do município voltar a figurar em meio as estatísticas alarmantes.





“Vamos fazer a nossa parte, cidadãos, cidadãs, comerciantes, funcionários públicos e privados, profissionais liberais, agentes políticos, ambulantes, informais, igrejas, sindicatos, enfim, todos, vamos colaborar e contribuir. Enquanto a vacina não chegar para todos, não podemos dar chance pro inimigo que é silencioso, violento e traiçoeiro”, escreveu ele em suas redes sociais.





(Sobral em Revista)