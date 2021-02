Sobral irá reabrir o hospital de campanha Dr. Alves

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes, anunciou nesta terça-feira (2) a reabertura do hospital de campanha Dr. Alves, especializado no tratamento da Covid-19. Segundo Ivo, a reabertura da unidade se dá pelo fato da estrutura do HRN estar sobrecarregada devido ao aumento exponencial de novos casos verificados em Sobral e especialmente nas cidades circunvizinhas.





Sobre a possibilidade de decretar medidas mais restritivas como as tomadas em Fortaleza, o prefeito sobralense disse que ainda não há essa necessidade, mas que vai aguardar os dados científicos nos próximos dias e o posicionamento do Governo do Estado. “Se fugir do controle, fecharemos!”, pontuou Ivo.





(Sobral em Revista)