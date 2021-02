POLÊMICA: Júnior Balreira quer o lugar de Cleiton Prado na Câmara de Sobral

O ex-vereador de Sobral, Júnior Balreira, do MDB, entrou com uma representação na Justiça Eleitoral pedindo a impugnação da eleição do vereador Cleiton Prado, do PSL. Usa como argumento o fato de que duas mulheres candidatas pelo PSL foram usadas como ‘laranja’ na cota de 30% por gênero. Isso porque elas não obtiveram nenhum voto. A defesa de Cleiton já trabalha para provar que não houve irregularidade, e assim mantê-lo no Legislativo sobralense.





(Sobral em Revista)