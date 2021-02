COVARDIA: Mulher é presa por torturar a filha com garfo quente

Nesta quarta-feira (3), uma mulher foi presa por torturar a própria filha, de 7 anos. Os crimes teriam acontecido em outubro do ano passado, em Coelho Neto, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro.





A mulher foi localizada por policiais da 15ª DP (Gávea) em Queimados, na Baixada Fluminense. Ela foi indiciada pela prática do crime de tortura. As informações são do jornal Extra.





De acordo com a Polícia Civil, a avó da criança procurou a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítimas (DCAV) para denunciar o caso. Ela disse que a neta sofreu queimaduras com um garfo quente, além de agressões com um cabo de vassoura e ameaças.





(Ana Luíza Menezes)