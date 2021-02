Nas imagens que você vai ver abaixo, registraram a fúria de uma mulher traída, que resolve transmitir ao vivo em uma live no facebook a vingança do seu marido, tocando fogo em suas roupas e destruindo seu carro, um gol preto, estacionado na frente da casa do casal.





Durante o quebra-quebra a mulher desabafa, “é isso que ele merece, tá vendo isso aqui? Foi eu que conquistei”, quebrando todo o carro do infiel.

Via Portal do Zacarias