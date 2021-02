Criança morre afogada durante batismo em igreja ortodoxa

Um bebê de seis semanas morreu afogado, no último domingo (31), durante a realização de uma cerimônia de batismo em uma igreja ortodoxa na Romênia. A morte da criança, por parada cardiorrespiratória, comoveu o país.





De acordo com a CNN, a criança foi mergulhada por três vezes no tanque de água benta e começou a passar mal ainda na igreja. Paramédicos tentaram reanimar o bebê, sem sucesso, e o levaram para a Unidade de Terapia Intensiva do Hospital do Condado de Suceava. A criança veio a óbito horas depois do batismo.





Segundo a autópsia, “o bebê teve uma morte violenta e um líquido foi encontrado em seus pulmões”.





A polícia local abriu investigação para apurar a conduta do padre e trata o caso como homicídio culposo.





Por sua vez, a Igreja Ortodoxa Romena vem sendo pressionada pela população a dar uma resposta sobre o incidente. Uma petição, que já acumula 60 mil assinaturas, pede que o protocolo de batismo seja revisto. Como alternativa, eles sugerem que o ritual seja feito com borrifadas de água.





O porta-voz do Patriarcado Romeno, Vasile Bnescu, classificou o caso como “trágico” e apoiou a abertura de uma investigação. No entanto, ele afirmou que não possível que uma “criança possa ser mergulhada na água sem cobrir o nariz, a boca e as orelhas”.





– Há uma técnica que um padre experiente sempre usa. É assim que o batismo é celebrado com o maior cuidado – defendeu Bnescu.





