CRIMINOSOS ESTÃO PRATICANDO ASSALTOS NA AVENIDA FERNANDES TÁVORA!

Na noite desta terça-feira (2), por volta das 23h30min, uma mulher vinha do trabalho (Grendene) em sua motocicleta, quando ao passar pela ponte do Rio Oiticica, localizada na avenida Senador Fernandes Távora, no Sinhá Sabóia, foi abordada e roubada por dois elementos a pé e armados de revólver.





Os assaltantes roubaram o celular e a bolsa da vítima. Durante a fugo, um dos bandidos efetuou tiros para o alto.





A Polícia foi acionada, mas os meliantes não foram localizados.