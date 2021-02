Polícia Civil realiza prisão e apreende pistola no bairro Sumaré em Mucambo/CE

Policiais Civis da delegacia regional de Sobral e das delegacias municipais de Varjota e Pacujá sob o comando do delegado Dr. Afonso Timbó (delegado titular da DP/Varjota e responsável pela DP/Pacujá), realizaram uma grande operação policial nesta terça feira (02), no município de Mucambo, na região Norte do Estado.





Durante a operação policial foi dado cumprimento a um mandado de busca e apreensão na residência de Erinnaldo Azevedo Aguiar, vulgo Alemão, Residente no Bairro Sumaré na cidade de Mucambo. Alemão é investigado por homicídio ocorrido em abril de 2020 no Centro de Mucambo, onde a vítima foi Paulo Ricardo Mesquita Bezerra, proprietário de uma hamburgueria e muito querido na cidade de Mucambo.





Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa de Alemão, foi localizada uma arma (pistola) e carregadores, além de medicamentos controlados de procedência ignorada.





Porém, o que mais chamou atenção dos policiais foi o local onde a arma estava escondida, ou seja, a pistola estava escondida dentro de uma parede e ocultada por uma tomada, mas graças ao trabalho de inteligência da polícia civil, foi possível encontrar a pistola.





Erinnaldo Azevedo, vulgo Alemão, recebeu voz de prisão e logo em seguida foi levado para a delegacia de polícia civil onde foi autuado em flagrante nos artigos 14 do estatuto do desarmamento e artigo 273 do código penal, e em seguida foi recambiado para a PIRS na cidade de Sobral, onde se encontra preso à disposição do Poder Judiciário.





