Deputado Arthur Lira é eleito presidente da Câmara

O deputado federal Arthur Lira (PP-AL) foi eleito, nesta segunda-feira (1º), o novo presidente da Câmara dos Deputados. Ele venceu a eleição no primeiro turno com 302 votos e comandará a Casa até fevereiro de 2023.





Além de Lira, que era apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, a eleição contou ainda com os deputados Baleia Rossi (MDB-SP), apoiado por Maia (DEM-RJ) e ainda por Marcel van Hattem (Novo-RS), General Peternelli (PSL-SP), André Janones (Avante-MG), Luiza Erundina (PSOL-SP) e Fábio Ramalho (MDB-MG).





Baleia foi o segundo candidato mais votado e terminou a eleição com 145 votos.





Em discurso, Arthur Lira afirmou que irá respeitar a voz de todos.





– Sei o peso e a dimensão da responsabilidade que vossas excelência acabam de me delegar (…) Quero antes agradecer e corresponder ao compromisso de me comprometer com a maior dedicação (…) Prometo respeitar como presidente as forças vivas dessa Casa Legislativa (…) Quero servir ao meu país, a essa instituição e ao povo brasileiro com a minha maior dedicação – disse.





O novo presidente da Câmara também disse que irá trabalhar em conjunto com os outros integrantes da Mesa Diretora.





– Não há um trono no plenário. Não há, portanto, um soberano. Um presidente não tem uma mesa individual, portanto o presidente trabalha ao lado dos membros da Mesa Diretora – explicou.





Lira então falou sobre a pandemia da Covid-19.





– O país vive um momento que exigirá de todos nós o que tiver a dar e contribuir. O país atravessa a mais cruel e devastadora pandemia do último século. O povo sofre com seus efeitos, e mais do que nunca precisa que os poderes da República atuem com harmonia e responsabilidade, sem abrir mão de sua independência, pois a democracia é um mosaico, em que todos os contrastes produzem, ao final, um resultado manifestado como é a nossa sociedade – apontou.





Ele defendeu ainda a vacinação, o equilíbrio nas contas públicas e como “fortalecer nossa rede de proteção social”.





– Precisamos urgentemente amparar os brasileiros que estão em estado de desespero econômico por causa da Covid-19. E temos que examinar como fortalecer nossa rede de proteção social. Temos que vacinar, vacinar e vacinar o nosso povo. Temos que buscar o equilíbrio em nossas contas públicas. E dialogar com a sociedade e o mercado de forma transparente, para que haja uma compreensão do que é possível e não é possível fazer – destacou.





