Deputado Federal Moses Rodrigues defende retorno de auxílio emergencial para brasileiros

Na manhã desta segunda-feira, 15, o deputado federal Moses Rodrigues defendeu o retorno do auxílio emergencial para os mais de 67 milhões de brasileiros. A declaração foi dada durante uma entrevista coletiva na Câmara Municipal de Vereadores de Sobral, região Norte do Estado.





“A proposta que está chegando para a gente no Congresso Nacional é referente ao pagamento de quatro parcelas de R$ 250, mas estamos trabalhando para que o Ministério da Economia possa liberar mais recursos para que o valor chegue, pelo menos, a R$ 400 pelos próximos quatro meses”, defendeu Moses Rodrigues.





Durante a coletiva, o parlamentar ainda defendeu a aprovação pela ANVISA de novas vacinas contra a Covid-19. “O ritmo de vacinação precisa ser acelerado. Hoje, aproximadamente, 5 milhões de brasileiros receberam a primeira dose da vacina. Até chegarmos à 70% da população vacinada ainda enfrentaremos grandes desafios”, destacou.





As ações de enfrentamento ao coronavírus em Sobral ainda foram pautadas durante a visita ao gabinete do Presidente da Câmara Municipal, Paulo Albuquerque. Acompanhado de seu pai, Oscar Rodrigues, o parlamentar conversou com os edis presentes. Estavam na Casa, Johnson Lima, Mário Vicktor, Zé Victor Marinho, Fransquinha do Povo, Tiago Ramos, Chico Joia, Ajax Cardoso, Pastor Jander, Micheline Ibiapina, Aleandro Linhares, Raimundo Carneiro.





“Em Sobral temos um bloco forte de oposição. Sempre que nos reunimos frisamos que o que for bom para Sobral deve ser votado. O que exigir discussão, ser aprofundado. Pensar que nossa cidade pode mais com uma oposição de propostas”, disse.