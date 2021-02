Um homem foi executado com vários tiros na cabeça no Conjunto Jatobá II, no Grande Sinhá Sabóia. O crime aconteceu por volta das 21h00.





A vítima identificada por Leandro, foi brutalmente executado com uma rajada de balas na cabeça.





Sobral já registra 14 homicídios dolosos no corrente ano.





Mais detalhes em breve.