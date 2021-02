URGENTE: Barragem de açude em Brejo Santo rompe e há informação de pessoas soterradas

Unidades móveis do Cariri foram deslocadas para fazer o atendimento de urgência no município de Brejo Santo.

No início da noite desta segunda-feira, dia 8, informações preliminares dão conta que a barragem de um açude em Brejo Santo rompeu e deixou pessoas soterradas. O açude ‘Atalho’ é utilizado como suporte para a Transposição do Rio São Francisco.





O Tenente-Coronel Sawaki concedeu entrevista ao repórter Delton Sá, da Rádio Vale FM 99,9 e confirmou que a aeronave do Ciopaer já se encontra em Brejo Santo, mas até o momento não encontraram com exatidão o local do incidente.





Mais informações em instantes!