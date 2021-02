Um vaqueiro encontrou na tarde desta segunda-feira (22), uma dinamite jogada às margens da CE 178, próximo a sede do distrito de Mutambeiras, zona rural do município de Santana do Acaraú. Segundo informações do empresário Josafá do Espírito Santo, o fato foi comunicado à Polícia, porém até o fechamento desta edição, o artefato permanecia no local.





(Tribuna dos Vales)