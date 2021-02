EX-PREFEITO DE CAMPOS SALES TEM ENCONTRO COM O DEPUTADO MOSES RODRIGUES

O ex-prefeito da cidade de Campos Sales, radialista Moésio Loiola esteve reunido com deputado federal Moses Rodrigues (MDB/CE), para solicitar a liberação das verbas federais que foram licitadas para aquele município: “Estive com o Deputado Federal Moses Rodrigues. Solicitei a ele a liberação do restante dos recursos para a conclusão de todas as obras federais em andamento no município de Campos Sales. As licitadas, contratadas e em andamento serão todas concluídas, segundo o deputado. Pra mim, o município não pode e nem deve ser prejudicado. Nisso ai, estão o hospital, o mirante e a feira de eventos , entre outros. Mais uma vez muito obrigado a esse grande deputado, que tão bem representa Campos Sales.” Destacou Moésio Loiola.

Veja mais sobre: Politica