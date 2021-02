Faustão é flagrado na arquibancada do Maracanã

Torcedor do Santos, o apresentador foi um dos convidados VIP da final da Copa Libertares.





Neste sábado (30), o apresentador Fausto Silva foi flagrado no Maracanã, durante a final da Copa Libertadores da América. Ele estava entre os torcedores do Santos e foi um dos convidados VIP da partida, segundo informou a Tupi.FM.





No jogo, o Santos acabou perdendo para o Palmeiras, que conquistou o título.





João Guilherme Silva, filho do apresentador, postou nos stories do Instagram uma foto tirada dentro do Maracanã.





Essa foi a primeira aparição pública de Faustão desde o anúncio de que deixará a Rede Globo. Ele passou mais de 30 anos na emissora.





(Pleno News)