Camilo Santana proibirá circulação de veículos entre Fortaleza e Interior durante carnaval

Segundo Camilo, justifica que o aumento de casos tem deixado o governo em alerta, “inclusive para tomar novas medidas restritivas que visem frear esse aumento”, de acordo com o governador. Medidas mais restritivas de combate à Covid-19 devem ser tomadas principalmente no período do Carnaval.





O número de casos de Covid-19 cresceu em 21 das 22 Áreas Descentralizadas de Saúde (ADSs) do Ceará, de acordo com boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) divulgado nesta sexta-feira (29).





A exceção é a ADS Russas, que teve redução de 21,9% de casos confirmados. De todas as ADSs, a com maior aumento entre a última semana de 2020 e esta semana foi a de Iguatu, com 266,7% de alta. Em seguida, vêm as ADSs de Aracati (200%), Baturité (118%), Acaraú (114,6%), Cascavel (100%), Tauá (85,7%), Itapipoca (75%) e Juazeiro do Norte (66,7%). Foram as maiores altas.