HOMEM DE 62 ANOS É ENCONTRADO MORTO NA ZONA RURAL DE TIANGUÁ

Um homem de 62 anos foi encontrado morto no inicio da tarde da segunda-feira (01/02) no Sitio Jatobá, na zona rural de Tianguá. A vítima identificada como Luciano João Firme, residia na localidade conhecida como “Sítio do Junco”.





O corpo foi encontrado caído nos fundos da casa onde morava. Segundo a polícia, não foram detectadas marcas visíveis de violência no cadáver.





Ao Ibiapaba 24 horas, a polícia informou que haviam várias garrafas de bebida alcoólica próximo a vítima que estava deitada no chão envolto de uma pequena rede de material conhecido por “tucum”.





A Polícia Militar resguardou o local até a chegada da equipe da Perícia Forense que fez a remoção do cadáver ao IML de Sobral, onde somente após realização de necropsia é que será possível identificar a causa morte.





