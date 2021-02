Pandemia da violência deixa mais 10 mortos no Ceará em assassinatos nas últimas 24h

Dez pessoas foram assassinadas no Ceará nas últimas 24 horas. Quatro delas foram mortas nas ruas da Capital, nos bairros Planalto Pici (duplo homicídio), Ancuri e Granja Portugal. Outras quatro no interior do estado e mais duas na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).





Um casal foi baleado e morto na noite desta terça-feira (2) no bairro Planalto Pici, em Fortaleza. O crime ocorreu na Rua Pernambuco. As vítimas foram atingidas por vários tiros disparados por ocupantes de um automóvel de placas não identificadas. Equipes do Samu estiveram no local, assim como patrulhas da Polícia Militar.





No bairro Ancuri, bandidos invadiram um apartamento do Condomínio Alameda das Palmeiras, situado na Rua Palmeira dos Índios, e mataram, a tiros, Orion Napoleão de Moraes Neto, 36, que tinha antecedentes criminais por tráfico de entorpecentes e homicídio.





No cruzamento das ruas Itajaí e 1º de Maio, no bairro Granja Portugal, um homem identificado como Márcio da Silva Carneiro, 34 anos, foi executado a tiros na noite desta terça-feira.





Região Metropolitana





No Distrito de Caponga, em Cascavel, bandidos assassinaram, na noite de ontem, o professor de inglês, identificado por Luiz Carlos. Conforme a Polícia, a vítima não possuía antecedentes criminais e pode ter sido vítima de um crime de latrocínio (roubo seguido de morte).





Em Itaitinga, o corpo de um homem foi encontrado na noite de ontem com marcas de violência. A vítima estava com as mãos amarradas por cordas. A Polícia suspeita que ele tenha sido seqüestrado noutro lugar e levado para ser executado onde o cadáver foi localizado.





No Interior





Em Tabuleiro do Norte (a 216Km de Fortaleza), o ex-vereador daquele Município, Raimundo Dias Pinheiro, 57 anos, foi morto por pistoleiros quando trafegava na estrada da Ladeira da Bica, no Distrito de Olha d’Água da Bica, na zona rural.





Em Salitre, na região Sul do Ceará, no Cariri (a 557Km da Capital), Misael de Carvalho da Silva, 26 anos, foi assassinado a pauladas no Sítio Chagas, na zona rural.





O corpo de um desconhecido foi encontrado na tarde de ontem no Distrito de Antônio Diogo, no Município de Redenção (52Km de Fortaleza) com marcas de violência. O homem foi morto a pedradas e o cadáver já apresentava sinais de decomposição.





Na cidade de Apuiarés (a 111Km de Fortaleza) um jovem identificado somente por Israel, foi morto a tiros na noite de ontem.





(Fernando Ribeiro)