IBGE abre inscrições de processo seletivo para o Censo de 2021

Instituto preencherá, ao todo, mais de 204 mil vagas temporárias, sendo quase 182 mil para o cargo de recenseador.





O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu, nesta terça-feira (23), as inscrições do processo seletivo para contratação de 181.898 recenseadores que vão trabalhar na coleta de informações do Censo Demográfico de 2021. As inscrições podem ser feitas no site do Cebraspe, empresa organizadora da seleção.





Para a função de recenseador, os candidatos podem se inscrever até 19 de março e devem ter nível fundamental completo. Há vagas em 5.297 municípios do país. No ato da inscrição, o candidato poderá escolher a área de trabalho e em qual cidade realizará a prova. A taxa de inscrição é de R$ 25,77 e prova será aplicada no dia 25 de abril.





Os recenseadores são os profissionais que visitarão todos os domicílios do país, entrevistando seus moradores. Como eles são remunerados por produtividade, o IBGE preparou um simulador online , que calcula quanto o profissional vai receber de acordo com a quantidade de residências visitadas e pessoas recenseadas.





Para estimar a remuneração, basta informar o município e quantidade de horas que pretende dedicar ao trabalho. O coordenador de Recursos Humanos do IBGE, Bruno Malheiros, explica que a taxa de remuneração varia por diversos fatores, entre eles, o acesso ao setor censitário, que é o local onde estão localizados os domicílios visitados.





– Por exemplo, um recenseador que atua numa área urbana tem mais facilidade de locomoção do que um recenseador que for visitar domicílios em uma comunidade ribeirinha isolada. Quanto mais domicílios visitar e pessoas entrevistar, maior a remuneração. O recenseador pode trabalhar em qualquer horário – explica Bruno Malheiros.





Além das vagas para recenseador, o novo edital do Censo Demográfico ainda prevê 16.959 postos para agente censitário supervisor e 5.450 para agente censitário municipal, com oportunidades em 5.297 municípios do país. Ao todo, o processo seletivo preencherá 204.307 vagas temporárias. Os recenseadores visitarão os cerca de 71 milhões de lares brasileiros entre agosto e outubro.