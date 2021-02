Inscrições para concurso da PRF com 1,5 mil vagas terminam nesta sexta-feira (12)

Salários chegam a quase R$ 9,9 mil; carga horária é de 40 horas semanais

As inscrições para o concurso da Polícia Rodoviária Federal (PRF) seguem abertas até as 18 horas desta sexta-feira (12). O certame oferece 1,5 mil vagas com salários de R$ 9.899,88 por 40 horas semanais.





Interessados em concorrer devem pagar taxa de R$ 180, referente à inscrição. Podem participar do certame candidatos com nível superior em qualquer área do conhecimento e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Permissão para Dirigir Veículos Automotores (PPD) válida na categoria B ou superior.





Do total de vagas, 1.125 são destinadas à ampla concorrência, 300 para candidatos negros e 75 para Pessoas com Deficiência (PCD).

Provas





A aplicação das provas escritas, composta de questões objetivas e discursivas, ocorrerá no dia 28 de março.





Na primeira etapa da avaliação, os candidatos deverão responder 120 questões com afirmações, devendo assinalar 'certo' ou 'errado'. Uma questão respondida de forma errada irá anular uma certa.





Uma das novidades deste concurso é a presença da língua estrangeira nas provas, podendo ser escolhidas entre inglês e espanhol.









Veja cronograma da seleção





Inscrições - de 25/1 a 12/2

Pagamento da taxa de inscrição - até 5/3

Provas objetivas e discursivas - 28/3

Teste de Aptidão Física - 8 e 9/5

Avaliação psicológica - 16/5

Avaliação de títulos - 9 e 10/6

Exames laboratoriais - 9 a 20/6

Heteroidentificação - 12 e 13/6

Avaliação biopsicossocial - 19/6

Avaliação médica presencial - 19 e 20/6

Resultado final e convocação para o CFP - 2/8

Início da 1º Turma no CFP: 3 e 4/8/2021

Formatura da 1ª Turma do CFP: 17/12/2021

Início da 2ª Turma no CFP (excedentes): 18/1/2022

Formatura da 2ª Turma do CFP (excedentes): 10/6/2022





Para mais detalhes, acesse o edital da seleção