Xuxa sobre Bolsonaro: “Uma pessoa que pode acabar com nossas vidas, acabar com o nosso país!”

A ex-apresentadora global Xuxa foi a convidada especial da administradora Thais Roque, para o podcast “De Carona na Carreira”. Nesse sentido, discorreu sobre muitos assuntos pertinentes, o que acoplou o cenário político atual.





“Eu era uma pessoa que não tinha opinião. Eu usava a opinião dos outros porque eu achava que aquilo era o certo. Eu passei muito tempo da minha vida falando só o que queriam que eu falasse. Antes das entrevistas as pessoas que trabalhavam comigo diziam ‘se vier essa pergunta você responde isso, essa você responde isso’ e se tivesse uma pergunta fora elas mesmas respondiam por mim, ‘sobre isso ela não fala’”, começou a famosa.





Sobre o motivo de partilhar suas opiniões políticas, ela foi enfática – “A gente tem uma pessoa que pode acabar com nossas vidas, acabar com o nosso país, levando as pessoas às ruas se matando umas às outras. Não falando, a gente não está levando a sério tudo isso. Não se posicionando, a gente não está ajudando que as coisas fiquem melhores, pelo contrário, a gente está apoiando. Se calar é aceitar”.