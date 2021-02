Prefeitura volta a isolar a cidade com barreiras sanitárias

As barreiras têm o objetivo de impedir a entrada de veículos coletivos vindos de outros estados e municípios.

A prefeitura de Sobral montou barreiras sanitárias nos cinco principais pontos de acesso da cidade, para cumprir o decreto que entrou em vigor nesta quinta-feira (11), proibindo a entrada de transportes intermunicipais de pessoas na cidade. O decreto, segundo a prefeitura, tem como objetivo evitar a proliferação do corona vírus no município, no período de 11 a 18 de fevereiro, perído que seria para o feriado de Carnaval.





As barreiras estão montadas na Av. Fernandes Távora, Av. Mons. Aloísio Pinto, Av. Ermírio de Morais, Av. Cleto Ferreira da Ponte e na Av. Dr. José Euclides Ferreira Gomes. A ação visa fiscalizar a entrada de veículos coletivos vindo de outras cidades. Carros de passeio de outros municípios têm passagem livre. A fiscalização nas barreiras será feita 24 horas por dia até a data de validade do decreto, quinta-feira, (18) de fevereiro de 2021.





O Portal Paraíso conversou com o Subinspetor Gustavo Brandão da Guarda Municipal de Sobral – GCMS, que disse: “Paralelo à abordagem que prevê o decreto também será feita a fiscalização de trânsito, inclusive, o teste etilômetro visando à uma maior segurança no trânsito de Sobral, haja vista, o aumento de acidentes na nossa região. Caso algum destes transportes consiga driblar as barreiras, a GCMS estará nas ruas da cidade fiscalizando para aplicar os procedimentos cabíveis”.





