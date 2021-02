O prefeito Ivo Gomes se reuniu, nesta quarta-feira (17/02), com o comandante da Polícia Militar em Sobral, tenente-coronel Sérgio Mesquita, e com o comandante do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Moraes. Na pauta, a quadra invernosa no município, que está preparado para as chuvas, e sobre melhorias no quartel da PM para receber as bases do Raio e do Cotar, no Parque de Exposições.





(Sobral em Revista)