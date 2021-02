Mulher é executada a tiros dentro de boate em Tianguá

Uma mulher foi executada a tiros na tarde desta quinta-feira (18), no bairro Dom Timóteo em Tianguá. O crime ocorreu no interior de uma boate conhecida como “Night Show Drink's”.





Ao Ibiapaba 24 horas, a polícia informou que a vítima foi identificada como Djaiane Batista Barros, 26 anos. Ela estava no estabelecimento quando foi atingida com pelo menos quatro disparos e morreu no local.





A autora do crime seria uma mulher que chegou no estabelecimento, realizou os disparos e depois fugiu.





Equipes do Policiamento Ostensivo Geral (POG), Força Tática e policiais do Raio estão realizando um cerco na região em busca de capturar os envolvidos no crime.





Com informações do portal Ibiapaba 24 horas