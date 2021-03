Mãe amarra filho de 6 anos pelo tornozelo no muro de casa

Mulher afirmou ter tomado tal atitude para evitar que a vítima "saísse na rua e precisasse procurá-lo depois".





Uma mulher foi presa após amarrar o filho, de 6 anos, com um arame no muro do quintal de casa em Paranavaí, no noroeste do Paraná, nesta terça-feira (23). A denúncia foi feita por vizinhos.





Além das marcas nos pés, a vítima apresentava outros hematomas pelo corpo. Segundo investigação, a criança estava aprisionada há pelo menos dois dias.





À Guarda Municipal, a mãe alegou o delito para não o menor "não sair na rua e precisar procurá-lo". Em depoimento, afirmou ainda ter passado pela mesma situação na infância.





A progenitora, de 34, já tem passagens pela polícia e vai responder pelos crimes de lesão corporal, ameaças e tortura, com pena de até 6 anos.

Fonte: SBT