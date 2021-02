MEDICINA VETERINÁRIA UNINTA: MEC autoriza 1° Residência privada do Ceará

O Centro Universitário Inta (UNINTA) iniciou o ano de 2021 com diversas conquistas, uma delas foi a aprovação do 1° Programa de Residência em Medicina Veterinária oferecido por uma instituição privada no Ceará. Sendo aprovada pelo Ministério da Educação, a mais nova aquisição é reflexo da excelência de ensino ofertado pela IES. Inscrições iniciarão em 15 de fevereiro.





A Residência Uniprofissional em Saúde Animal Integrada à Saúde Pública é a primeira do estado a fazer uso de equipamento próprio (Hospital Veterinário) em instituição privada. Além disso, ofertará bolsas profissionais, com financiamento próprio, às quais poderão concorrer graduandos e egressos de qualquer instituição brasileira.





Para se inscrever, o candidato deverá acessar o site Oficial do UNINTA e dar início ao processo de seleção, de 15 a 17 de fevereiro. As vagas potenciais serão distribuídas da seguinte forma: 01 (uma) vaga para Clínica Médica de Pequenos Animais e 1 (uma) vaga para Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais.