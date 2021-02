Homem com mandado de prisão em aberto por homicídio é preso em Santa Quitéria

Um homem com mandado de prisão em aberto por homicídio foi preso nesta quinta-feira (11), em Santa Quitéria. O assassinato ocorreu no ano de 2003.





Segundo as informações da Polícia Militar, Antonio Estevam da Silva Melo, residente no bairro Flores, foi abordado pela composição e nada de ilícito foi encontrado com ele, no entanto, constataram este mandado em aberto, que fora cumprido.





O preso foi levado para a Delegacia Regional de Canindé.





(Portal A Voz de Sta. Quitéria)