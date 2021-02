SETOR DE ANÁLISE CRIMINAL DA POLÍCIA CIVIL DE CAMOCIM JÁ RECUPEROU DEZENAS DE CELULARES FURTADOS OU ROUBADOS

Um dos setores bastante eficaz da Delegacia Regional de Polícia Civil de Camocim é o setor de análise e investigação criminal. Esse setor foi responsável pela recuperação vários aparelhos celulares furtados ou roubados no ano de 2020.





A Polícia Civil orienta que em caso de furto ou roubo de celulares é muito importante a vítima procurar a polícia, realizar um B.O e informar o IMEI do aparelho para facilitar sua localização.





Com o IMEI - Identificação Internacional de Equipamento Móvel, os policiais civis iniciam os trabalhos de rastreamento junto as operadoras e quase sempre conseguem recuperar o aparelho e ainda localizar as pessoas que estavam com eles. Desta maneira e quando possível, são instaurados os processos para apurar os supostos crimes cometidos (furto, roubo e receptação).





Trabalhando nessa sistemática os policiais recuperaram mais um aparelho celular que havia sido furtado há cerca de um mês no Centro da cidade de Camocim. O proprietário é morador do bairro Boa Esperança e já conseguiu reaver seu aparelho. A DRPC em Camocim tem a frente o Dr. Herbert Ponte e Silva (Delegado Regional) e o Dr. Cláudio Marcílio (Delegado Municipal).





