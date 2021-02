PRF inicia a Operação Carnaval 2021 em todas as Rodovias Federais Cearense

A operação, que iniciou às 00h00 de sexta-feira(12) e será finalizada às 23h59 de quarta-feira(17), contará com ações de policiamento e fiscalização com foco na segurança viária e em especial na prevenção e redução da gravidade dos acidentes de trânsito.





Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou às 00h00 desta sexta-feira (12) à Operação Carnaval 2021 em todo o País. As ações, que seguem até a próxima quarta (17), dão continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido na operação integrada Rodovida, iniciada em dezembro do ano passado. No Ceará será realizado policiamento ostensivo e preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade, para garantir aos usuários das rodovias federais, segurança, conforto e fluidez no trânsito. Também haverá atenção especial nas vias urbanas de grande fluxo de veículos . A expectativa da PRF é que no Ceará haja um fluxo reduzido de veículos em relação aos anos anteriores em virtude do cancelamento do carnaval devido a Pandemia.A PRF contará com policiamento em escalas extras como forma de intensificar a fiscalização nos pontos onde há maior probabilidade de cometimento de infrações de trânsito que podem gerar acidentes graves. Entre os focos da fiscalização, as equipes da PRF devem combater infrações como: embriaguez ao volante, ultrapassagens em locais proibidos, não uso do cinto de segurança, não uso do capacete de segurança . uso do celular ao volante e trânsito irregular de motocicletas.









RESTRIÇÃO DE TRÁFEGO





Uma das medidas para garantir a mobilidade é restringir o tráfego de alguns veículos de cargas em trechos de pista simples. Não podem transitar aqueles veículos que necessitam de autorização especial ou específica de trânsito e os de dimensões excedentes na sexta (12) das 16h às 22h; no sábado (13) das 06h às 12h; na terça (16) das 16h às 22h; e na quarta (17) das 06h às 12h.





Em paralelo ao trabalho de garantia da mobilidade e redução da violência no trânsito, a PRF seguirá empregando sua força de pronta resposta a fim de coibir as ocorrências criminais e manter a sensação de segurança nas rodovias.









RESULTADOS DA OPERAÇÃO





Os resultados operacionais dessa ação serão realizados após a divulgação a nível nacional pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal em Brasília / DF.





(PRF)