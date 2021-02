NOTA DE ESCLARECIMENTO DO HOSPITAL SANTA CASA

Em relação à vacinação de profissionais na Santa Casa de Misericórdia de Sobral, as doses estão sendo repassadas pela Secretaria de Saúde Municipal em parceria com a Secretaria de Saúde Estadual, seguindo um único plano de vacinação. Na Santa Casa já tivemos dois mutirões, o primeiro para profissionais de setores que atuam diretamente na linha de frente no combate à Covid-19, como UTI Covid e Enfermarias Covid, o segundo contemplando profissionais de setores assistenciais de apoio à Covid. Os setores que ainda não foram contemplados estão esperando a liberação da próxima fase da vacinação de profissionais, que será para os setores assistenciais não Covid, onde o Serviço de Pediatria se encaixa.

