Médico vacinado contrai Covid-19 e é internado em estado grave em Teresina

O médico mora em Boa Hora e presta atendimento em um posto de saúde na cidade de Boqueirão, Norte do Piauí.





O médico José Antônio Cantuario Monteiro Rosa, de 62 anos, está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Unimed em Teresina. As informações são do Em Foco.





Segundo Patrícia Dias, esposa do médico, ele testou positivo para Covid-19 no último sábado (06/02) e foi internado na quarta-feira (10/02). Cantuario é diabético e hipertenso.





Ainda segundo Patrícia, o médico recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no dia (22/01) em Campo Maior.