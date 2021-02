Mulher beija policial para não ter que pagar multa e caso gera revolta. VEJA VÍDEO

Receber uma multa é, sem dúvida, uma situação bastante desagradável. Muita gente faz de tudo para se livrar de pagar a quantia estabelecida. Um exemplo disso foi a mulher que você verá nesta história, que beijou um policial para não ter que pagar o que lhe foi cobrado.





O caso aconteceu na cidade de Lima, que fica localizada no Peru, há poucos dias e chamou atenção. No país, assim como em vários outros, está havendo toque de recolher para reduzir a disseminação do coronavírus, que provoca a Covid-19, mas nem todos têm obedecido às normas.





A mulher, que não teve identidade revelada até o momento, estava andando pela rua depois da hora do toque de recolher da cidade, o que pode causar multa. Mas ela acabou encontrando uma forma diferente de “pagar” a conta, beijando o policial que a deteve.





Um vídeo gravado por câmeras de segurança da região onde o caso ocorreu foi compartilhado nas das redes sociais e rapidamente gerou grande repercussão entre o público, que criticou a atitude do policial.









Policial recebeu dura punição pelo ato





O vice-gerente de Segurança Cidadã da cidade de Lima, Íbero Rodríguez, explicou que o policial foi identificado e destituído do cargo. A autoridade ainda afirmou que está fazendo as devidas investigações acerca do ocorrido.





A gravação foi divulgada inicialmente pelo jornal Buenos Días, Perú e posteriormente compartilhada nas redes sociais, onde recebeu milhares de compartilhamentos, além de diversos comentários negativos para os envolvidos.

