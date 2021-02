"Os pacientes estão vindo de forma mais grave", diz coordenador da UTI de Covid-19 em Sobral

De superlotação dos leitos a aumento no tempo de internação, o médico que chefia o setor no Hospital Regional Norte aponta agravamento do cenário epidemiológico na região de Sobral.





Em meio ao cenário de crescimento dos casos da Covid-19 no Ceará, o médico e atual coordenador da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Covid-19 do Hospital Regional Norte, em Sobral, Dr. Vicente Leite, relata preocupação com o ritmo de propagação. O sentimento decorre devido à falta de vagas nas UTIs da unidade de saúde na manhã deste sábado (27), assim como o aumento na quantidade de pacientes buscando atendimento.





Além disso, ele também aponta que o nível de agravamento da doença tem ocorrido com maior rapidez, assim como tem sido registrado um maior tempo de internação para cada quadro de contaminação. “O paciente deteriora muito rápido e está sendo muito difícil. Isso tem ultrapassado a nossa capacidade de receber a demanda”, relata.





“A gente percebe que os pacientes estão vindo de forma mais grave. Querendo comparar este segundo momento com o primeiro, percebemos que há uma virulência bem maior sob o ponto de vista do acometimento. Já chegam bem mais graves e isso preocupa demais”, observa.





Como forma de evitar que cearenses com Covid-19 em quadros graves fiquem sem atendimento, o médico acredita que é necessário redobrar os cuidados de prevenção ao novo coronavírus e antever “tragédias anunciadas”. "Porque um paciente do município adoecendo, não vai ter mais vaga na (unidade) regional para receber”, alerta.





(Diário do Nordeste)