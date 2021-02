Pescador engole peixe de 18 cm por acidente e vai parar no hospital. VEJA VÍDEO

Um pescador colombiano de 24 anos quase morreu sufocado depois de engasgar com um pequeno peixe em um acidente de pesca bizarro. O caso ocorreu em Pivijay, na Colômbia, no dia 23 de janeiro passado, mas o nome do homem não foi revelado pela mídia.





Os repórteres locais explicaram que o pescador acabara de pegar um pequeno peixe e, assim que retirou o anzol, percebeu que outro peixe estava puxando a outra linha. Com medo dessa nova captura roubar a isca e fugir, o homem resolveu colocar o peixinho capturado na boca e correu para pegar a outra vara.





Aí o imponderável aconteceu: não se sabe se o homem não colocou força suficiente na mordida ou se o peixe era muito escorregadio, o fato é que o pequeno mojarra (uma espécie de tilápia) foi parar na goela do atrapalhado pescador. A sorte dele é que a forma achatada do peixe não obstruiu completamente a passagem de ar.





Desesperado, o pescador foi caminhando até o Hospital Santander Herrera, mas não conseguiu contar aos médicos o que tinha ocorrido, já que mal conseguia respirar. De tanto apontar para a garganta, os profissionais de saúde mandaram fazer um raio-X, onde constataram a presença do peixe.





Em um procedimento de emergência, o mojarra foi novamente pescado, desta vez do esôfago do pescador, enquanto o pessoal do hospital filmava a cena inesquecível e bem diferente das pescarias comuns. O paciente teve que permanecer internado por dois dias até se recuperar completamente.

Fonte: Mega Curioso