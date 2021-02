Prefeita determina que Camocim obedeça as normas do Decreto do Governo do Estado

A Prefeita de Camocim, Elizabete Magalhães, prorrogou por meio de decreto municipal publicado nesta segunda-feira, 08, as medidas de isolamento social contra a Covid-19 no âmbito do município até o próximo dia 17 deste mês. Na decisão, a gestora determina que sejam obedecidas as disposições legais do decreto do Governo do Estado n° 33.927.





Dentre as medidas está a restrição para o horário de fechamento dos restaurantes, barracas de praia, praça de alimentação, restaurantes de Shoping e lojas de auto serviços em postos as 22 horas. Proibição de festas de qualquer tipo, em quaisquer restaurantes, barracas de praia e hotéis e outros estabelecimentos em ambientes fechados e abertos.





Segundo o decreto estadual, a multa pelo descumprimento das normas sanitárias é de até R$ 75 mil. E o estabelecimento será interditado por 7 dias. Em caso de reincidência, o prazo de interdição sobe para 30 dias. A fiscalização ficará a cargo das forças de segurança do estado.





A expectativa é que a Prefeita Betinha edite um novo decreto municipal nas próximas horas contendo regras específicas relativas ao período do carnaval.





Fonte: Camocim Portal de Notícias / André Martins