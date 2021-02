SOBRAL: Esgoto entupido causa transtorno aos moradores do bairro Terrenos Novos

De acordo com informações de moradores, o problema de alagamento persiste há pelo menos seis meses.





Os moradores da Avenida Ministro César Cals no cruzamento com a travessa Raimundo Nonato, no bairro Terrenos Novos, sofrem com vazamento de esgoto que causa alagamento em toda a largura da via. O problema piorou depois que as obras de revitalização do Parque Mucambinho começaram, segundo informou o Sr. Francisco das Chagas (Sr. Pretinho), dono de uma mercearia localizada na esquine das duas ruas onde a situação é mais crítica.





O Sr. Pretinho disse para o Portal Paraíso que em alguns lugares do bairro o esgoto é a céu aberto. “Quando chove entope com areia as galerias e as pessoas que moram no trecho mais baixo da avenida é mais prejudicado. Depois que o pessoal abandonou a obra a água da chuva se acumula porque as bocas de lobo que fizeram também estão entupidas”.





O período em que a reportagem esteve no local deu para sentir o mau cheiro principalmente quando passam carros pela água acumulada e a lama no meio da avenida. Pretinho disse que deixou de vender alguns alimentos por causa da fedentina. “A área da minha casa está cheia de dejetos voltados da rua. Eu pago para receber água tratada e pago para que a água que sai da minha casa também ser tratada. A taxa de esgoto que pagamos é cara”.





(Edwalcyr Santos / Portal Paraíso)