Preso, deputado Daniel Silveira diz que mostrará “quem é o STF"

Parlamentar voltou a fazer críticas contra o Supremo ao chegar em unidade prisional de Niterói.





O deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) voltou a fazer críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF) após a transferência dele da Superintendência da Polícia Federal, no Centro do Rio, para a unidade prisional da Polícia Militar, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.





Ao adentrar na unidade niteroiense, Silveira foi recebido pelo grupo conservador EnDireitando Niterói, no portão da unidade prisional, e disse que vai “mostrar ao Brasil quem é o STF”.





Silveira teve a prisão em flagrante decretada na terça-feira (16). O ministro do STF Alexandre de Moraes expediu o mandado depois de um vídeo no qual o deputado criticou ministros da Corte. Silveira é investigado pelo STF no inquérito que mira o suposto financiamento e a organização de atos antidemocráticos em Brasília.





Em junho do ano passado, o parlamentar foi alvo de buscas e apreensões pela Polícia Federal e teve o sigilo fiscal quebrado também por decisão do ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito.

Chegada do Deputado federal @danielPMERJ no Batalhão prisional Militar.

Ele foi recebido pelo Movimento Endireitando Niterói.#DanielSilveiraLivre pic.twitter.com/lklxsjILhh — Douglas Gomes (@verdouglasgomes) February 18, 2021