Governo do Estado libera jogos de Ceará e Fortaleza na reta final da Série A sem mudanças de horário

O Governo do Ceará liberou nesta sexta-feira (19) a realização dos jogos do Ceará e do Fortaleza, na Arena Castelão, nos horários previamente agendados na Série A do Brasileirão. As partidas referentes são entre Fortaleza x Bahia (às 21h deste sábado) e entre Ceará e Botafogo (às 21h30 da quinta-feira, 25).





"Por serem fechados para o público, com o respeito aos protocolos sanitários estabelecidos, os dois jogos finais do Campeonato Brasileiro, no sábado (20) e na quinta (25) poderão ser realizados no Estádio Castelão, em Fortaleza, nos horários previamente agendados", explicou a nota do Governo.





O Governo do Estado entrou em contato com a diretoria jurídica da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e com o secretário-geral da entidade, Walter Feldman, sobre o decreto que institui toque de recolher no Estado. A CBF também apresentou seus argumentos se posicionando pela realização da partida





Como as partidas de futebol não são serviços essenciais, precisariam ocorrer em horários que não extrapolassem as 22 horas, conforme explicado pelo secretário executivo da Secretaria de Planejamento do Estado e coordenador do plano de retomada, Flávio Ataliba.





Rogério Pinheiro, secretário da Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv), participou de reunião nesta manhã no Palácio da Abolição para discutir o caso.





A mudança dos locais dos confrontos foi cogitada nesta quinta-feira (18) pela Federação Cearense de Futebol (FCF). Porém, em entrevista à Rádio Verdes Mares, presidente do Leão, Marcelo Paz, revelou que a CBF não alteraria nem o local nem os horários das partidas do Brasileirão.





(Diário do Nordeste)