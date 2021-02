Primeiro satélite 100% brasileiro é lançado ao espaço. Confira

O primeiro satélite completamente brasileiro já está em viagem ao espaço. Em um marco histórico, o Amazônia 1 foi lançado às 1h54 da madrugada deste domingo (28), do Centro de Lançamento Sriharikota, na Índia, juntamente com os satélites Sindhu Netra (India), Nanoconnect-2 e SpaceBee, ambos dos Estados Unidos.





Cerca de 17 minutos após o lançamento do foguete PSLV-C51, o satélite se separou e fez suas primeiras atividades previstas, como a abertura do painel solar, a estabilização de sua orientação em relação à Terra, a verificação dos sistemas e a colocação do modo de prontidão.





Após o lançamento, o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Clezio de Nardin, declarou que a próxima etapa é iniciar a fase de testes para verificar o satélite e ajustes em sua câmera. O equipamento é o terceiro a formar o sistema Deter e vai auxiliar na observação e no monitoramento do desmatamento na região amazônica.





O Amazônia 1 tem 4 metros de comprimento, pesa 640 kg, e vai ficar a 752 quilômetros acima da superfície da Terra em uma órbita entre os polos norte e sul com o objetivo de capturar imagens em alta resolução. As fotos começarão a ser tiradas cinco dias após o satélite se estabilizar na órbita.





O satélite foi desenvolvido no Inpe, em São José dos Campos, e levado em 22 de dezembro para a Índia para ser lançado. Embarcaram em fevereiro para acompanhar o envio do satélite o diretor do Inpe e o Ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes.





Do espaço, ele vai mandar o sinal para três estações de monitoramento no Brasil: uma em Cuiabá (MT), a outra em Alcântara (MA) e a terceira em Cachoeira Paulista (SP). Todos os movimentos do satélite serão coordenados de uma outra estação, que fica no Inpe.

(Pleno News)