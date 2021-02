RESIDÊNCIA EM MEDICINA VETERINÁRIA NO UNINTA: INSCRIÇÕES ABERTAS

O curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Inta (UNINTA) está com inscrições abertas para “1° Programa de Residência”. Todas as inscrições devem ser feitas online até o dia 17 de fevereiro, na página disponível no site uninta.edu.br/site/inscricao-med-vet/





Poderão inscrever-se no processo seletivo candidatos graduados ou em fase de conclusão do curso da graduação, desde que comprovem tê-lo concluído até o dia anterior ao início do período da matrícula no programa pretendido de acordo com o calendário acadêmico.





A Residência Uniprofissional em Saúde Animal Integrada à Saúde Pública é a primeira do estado a fazer uso de equipamento próprio (Hospital Veterinário) em instituição privada. Além disso, ela oferta bolsas profissionais, com financiamento próprio, às quais poderão concorrer graduandos e egressos de qualquer instituição brasileira.





As vagas potenciais serão distribuídas da seguinte forma: 01 (uma) vaga para Clínica Médica de Pequenos Animais e 1 (uma) vaga para Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais.









Confira o Edital: