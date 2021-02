SAAE amplia convênio com bancos para pagamento da conta de água

Visando facilitar a vida dos sobralenses, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) ampliou a rede de convênio com bancos para dar aos cidadãos mais opções de locais onde realizar o pagamento da conta de água.





Anteriormente, as contas do SAAE só eram aceitas nos canais de recebimento da Caixa e Banco do Brasil. Em 2021, atendendo à solicitação da população, os serviços de pagamento das faturas foram expandidos para outras instituições financeiras: Itaú, desde janeiro; e Banco do Nordeste do Brasil (BNB), desde fevereiro. A partir de março, as faturas também poderão ser pagas por meio do Banco Bradesco.





O SAAE tem desenvolvido diversas ações na área de relacionamento com o usuário, que em breve estarão disponíveis para os usuários. Entre elas, o desenvolvimento de aplicativo para celular, modernização do site, desburocratização de serviços e reformas de infraestrutura no atendimento.