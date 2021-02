SEM RECURSOS EM CAIXA, PREFEITO DO PIAUÍ ABRE MÃO DO SALÁRIO DE R$ 14 MIL

O prefeito de Ipiranga do Piauí abriu mão do salário de R$ 14 mil. Professor concursado do Instituto Federal do Piauí, Elvis Ramos tomou a decisão após constatar que a prefeitura está com o caixa zerado e muitas dívidas.





“Nós recebemos o município com vários problemas financeiros. Como eu sou professor do Instituto Federal do Piauí, concursado, resolvi abrir mão do salário de prefeito para investir os recursos aqui na educação, agricultura e saúde”, disse o gestor.





O salário que seria pago ao prefeito gira em torno de R$ 14 mil. Como professor, Elvis Ramos vai receber menos que 50%. “Meu salário é menor que 50%, mas neste momento achei melhor fazer isso. Tomei a decisão e abri mão em nome das finanças do município”, declarou.





Ao final de um ano, o salário do prefeito renderá ao município R$ 168 mil. O recurso será usado para pagar dívidas e investimentos.





“Nossa situação é muito difícil. Estamos fazendo um relatório e vamos mostrar para sociedade. Cofres todos zerados, sem medicamento na farmácia básica e no hospital. Nem teste da covid tinha. Os encargos sociais atrasados e a Equatorial com débito gigantesco. É muita dificuldade”, afirmou o prefeito, ressaltando que não possui vaidade salarial.





“Não estou aqui por vaidade salarial e sim por uma missão em minha vida”, ressaltou. Ipiranga tem quase 10 mil habitantes e fica localizada na região de Picos.





Fonte: Cidade Verde