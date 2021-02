Suspeito de assalto morre esmagado por carreta durante perseguição policial e cúmplice fica ferido

Um homem morreu esmagado pelas rodas de uma carreta e o outro que estava na garupa da motocicleta ficou gravemente ferido no final da tarde desta quarta-feira, 3, na Comunidade Parque Riachuelo, bairro do Tarumã, Zona Oeste de Manaus.





De acordo com as primeiras informações, os dois homens não obedeceram à ordem de parar dada por policiais militares e saíram em fuga pela principal avenida da comunidade.





Iniciou-se então uma perseguição policial, e mais à frente, onde se situa uma empresa de transportes de cargas pesadas, os dois homens colidiram com a carroceria de uma carreta que estava manobrando para entrar na garagem.





A morte do homem que pilotava a motocicleta foi instantânea quando ele caiu debaixo da carreta e as rodas traseiras passaram por cima de seu corpo, esmagando a região de seu peito e o tórax.





O outro homem, também suspeito de assalto, que estava na garupa da motocicleta chocou seu corpo com um dos pneus da carreta, mas não caiu para baixo do veículo e escapou pouco de ter o mesmo fim trágico do cúmplice.





Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local, constatou que um dos motoqueiros estava morto e o outro que sofreu várias escoriações, sem nenhuma gravidade, foi atendido no local do acidente..





A perícia do Instituto de Criminalística realizou procedimentos cabíveis no local do acidente fatal e em seguida o corpo do homem ainda desconhecido, foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).





Fonte: Portal do Zacarias