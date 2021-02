Primeiro transplante de rosto e mãos do mundo foi realizado com sucesso nos EUA

Joe Dimeo, norte-americano de 22 anos, recebeu o primeiro transplante simultâneo de rosto e mãos da história.





A operação bem sucedida foi anunciada, nesta quarta-feira (3), pelo hospital NYU Lagone, de Nova York, nos Estados Unidos.





Dimeo teve o rosto e as mãos deformados após um acidente de trânsito.





De acordo com a instituição de saúde, a cirurgia de Dimeo durou 23 horas e precisou de mais de 140 profissionais envolvidos:





“O morador de Nova Jersey teve queimaduras de 3º grau em mais de 80% do corpo após sofrer um acidente de carro em julho de 2018. Mesmo após passar por mais de 20 cirurgias reconstrutivas, Dimeo continuou com lesões extensas, incluindo as pontas dos dedos amputadas e severas cicatrizes faciais, sem lábios ou pálpebras.”





De acordo com os médicos, as sequelas do acidente afetavam diretamente a visão dele e o impediam de viver uma vida independente e funcional.





Esta foi a primeira vez que uma cirurgia de transplante facial é feita simultaneamente com um transplante de mãos para a vítima.





