André Fernandes propõe reduzir em 50% salários de políticos do Ceará

O deputado estadual André Fernandes protocolou na Assembleia Legislativa do Ceará, o projeto de lei que prevê reduzir em 50% os salários do governador, vice-governador, deputados estaduais, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários estaduais, secretários municipais e seus respectivos assessores parlamentares enquanto durar os efeitos das medidas que impuseram as restrições às atividades de comércio, proibições de realização de eventos sociais, entre outras. O parlamentar defende que os recursos sejam usados e destinados em favor daqueles que estão sendo afetados pelas medidas restritivas do governador Camilo Santana (PT). A proposta foi protocolada ontem (2) à noite.





De acordo com André Fernandes, a medida tem como objetivo ajudar as pessoas que estão passando por necessidades por conta de decretos estaduais e que precisam fechar seus estabelecimentos comerciais. “Para quem tem salário garantido é muito fácil decidir que horas abre e fecha comércio. As pessoas não são brinquedos e marionetes que o governador faz o que quer. As famílias estão morrendo de fome e necessitam de trabalhar para sobreviverem! O que o governador está fazendo é arbitrariedade e chega até ser DITADURA”, frisa Fernandes.





O projeto foi protocolado na Casa e aguarda liberação no sistema. Após isso, será analisado e debatido nas comissões para assim, ir ao plenário para posterior votação dos deputados. (CN7)