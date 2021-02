Último fim de semana de janeiro deixa 34 mortos no Ceará em acidentes e homicídios

Trinta e quatro pessoas tiveram, morte violenta neste fim de semana no Ceará, o último do mês de janeiro de 2021. No total foram registrados 27 assassinatos e mais sete óbitos em acidentes de trânsito. Entre as vítimas da criminalidade, estão três mulheres, sendo uma delas uma idosa de 82 anos e outra, uma adolescente de 15.





Na Capital, oito pessoas foram assassinadas nos seguintes bairros: Papicu, Piedade, Padre Andrade, Serrinha (duplo), Edson Queiroz, Autran Nunes e Jardim Iracema. Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), outras oito pessoas foram mortas nos seguintes Municípios: Cascavel (Distrito de Guanacés, com dois mortos), Maranguape (Bairro Área Seca, duplo assassinato), Caucaia (Bairro Padre Júlio Maria 2), Pacajus (bairro Aldeia Park, dois mortos) e no Eusébio (Bairro Olho d’Água).





No Interior





Dez pessoas foram assassinadas no interior do Ceará nas últimas 96 horas, correspondentes ao fim de semana, nos seguintes Municípios: Limoeiro do Norte (duplo assassinato no bairro Antônio Holanda), Crato (Bairro Pantanal), General Sampaio (Bairro São José), Iguatu (dois crimes no Bairro Vila Neuma e na Vila Chapadinha), Juazeiro do Norte (lesão corporal seguida de morte ocorrida no bairro Timbaúbas), Jardim (Localidade Sítio Brejinho), Itapajé, Amontada e São Benedito (Bairro Vila Verde 2).





Outras sete pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito nos seguintes Municípios: Fortaleza/Capital (Avenida 13 de Maio, Bairro de Fátima), Assaré (CE-392, localidade Sítio Limão), Paraipaba (CE-085), Sobral (Dois casos sendo um na Avenida Pimentel Gomes, bairro Alto da Brasília; e outro na BR-222), Serra da Meruoca e em Poranga (bairro Jericó).





Dos sete mortos, seis eram ocupantes de motocicletas, que acabaram sendo vítimas de colisões, choques e quedas.





(Fernando Ribeiro)