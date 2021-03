15 doenças que dão direito ao auxílio-doença e aposentadoria em 2021

Primeiro eu preciso dizer que o auxílio-doença é um benefício destinado a quem se encontra incapaz para o trabalho em decorrência de doença ou acidente por um certo período de tempo, para ter direito é necessário ser segurado do INSS e realizar a perícia médica para atestá-la.





Já a aposentadoria por invalidez é destinada para aqueles que se encontram permanentemente incapazes de exercer qualquer atividade laborativa e também não conseguem ser reabilitados em outra profissão, é necessário ser um segurado do INSS e realizar perícia médica.





Ou seja, a diferença entre eles é o tempo de incapacidade no auxílio doença o segurado tem a possibilidade da reabilitação já na aposentadoria por invalidez a doença ou problema incapacitante precisa ser permanente, ou seja, não ser possível a reabilitação, nem mesmo outra profissão.





Mas essas situações precisam ser avaliadas pela perícia médica do INSS.





Certo, agora que já sabemos o que é o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e a diferença entre eles, vamos para a lista com as 15 doenças incapacitantes.





Alienação mental;

Cardiopatia grave;

Cegueira;

Radiação por medicina especializada;

HIV – síndrome da imunodeficiência adquirida

Doença de Paget;

Nefropatias graves;

Espondiloartrose anquilosante

Doença de Parkinson;

Paralisia incapacitante e irreversível;

Neoplasia maligna;

Hepatopatia grave;

Esclerose Múltipla;

Hanseníase;

Tuberculose ativa.

Pessoal não posso esquecer de lembrar vocês que é necessário ser um segurado do INSS para ter direito aos benefícios e caso você tenha outro tipo de doença grave também poderá solicitar o pedido do auxílio-doença ou aposentadoria da mesma forma.





Certo? Espero ter ficado claro até aqui, então você pode solicitar os benefícios e a perícia pelo site MEU INSS.





Após realizar o pedido e agendamento da perícia é importante estar com os documentos necessários.





São eles:





-Documento de identificação oficial com foto, que permita o reconhecimento do requerente;





-Número do CPF;





-Carteira de trabalho, carnês de contribuição e outros documentos que comprovem pagamento ao INSS;





-Documentos médicos decorrentes de seu tratamento, como atestados, exames, relatórios, etc, para serem analisados no dia da perícia médica do INSS (não é obrigatório);





-Para o empregado: declaração assinada pelo empregador, informando a data do último dia trabalhado (se precisar, imprima o requerimento);





-Comunicação de acidente de trabalho (CAT), se for o caso;





-Para o segurado especial (trabalhador rural, lavrador, pescador): documentos que comprovem esta situação, como contratos de arrendamento, entre outros.









Os canais de atendimento disponíveis são:





meu.inss.gov.br

Telefone: 135

e o aplicativo Meu INSS que está disponível na Google Play, App Store.





Por Gabriel

Fonte: Jornal Contábil