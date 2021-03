188 idosos de 79 anos receberam primeira dose da vacina contra Covid-19 em Sobral

Na manhã do sábado (6), a Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria de Saúde, realizou mais uma etapa de vacinação no sistema drive-thru para Covid-19. Hoje, 188 idosos de 79 anos foram imunizados com a primeira dose das vacinas de Oxford/Fiocruz e Coronavc/Butantan.





Os idosos receberam da equipe de seu Centro de Saúde da Família (CSF) um boleto de agendamento. A vacinação ocorreu no estacionamento da Universidade Vale do Acaraú (UVA – Campos Betânia), das 8h as 12hs.





De acordo com a Secretaria de Saúde, a segunda dose da vacina de Oxford/Fiocruz será aplicada no prazo de 90 a 120 dias; já o imunizante Coronavac/Butantan, entre 14 e 28 dias.





Até o momento, 3,6% da população de Sobral foi imunizada contra o novo coronavírus.





(Sobral em Revista)